При тушении степного пожара в Алматинской области погибли 3 человека

«При тушении степного пожара в горной местности на территории Талдынского сельского округа Панфиловского района Алматинской области 5 августа погибли 3 человека, один из них работник Жаркентского учреждения лесного хозяйства, 2 местных жителя, которые самоотверженно боролись со стихией. Кроме этого, 7 человек получили ожоги различной степени тяжести, из них 1 человек сломал ногу. Пострадавших доставили на вертолете в село Лесновка с дальнейшей госпитализацией в ЦРБ г.Жаркент», - говорится в сообщении.

По информации МВД, на месте пожара находятся более 10 единиц специальной техники и 59 человек личного состава ДЧС и ДП Алматинской области, а также Жаркентского государственного лесного учреждения. В ликвидации очага возгорания также задействованы добровольцы из числа местных жителей и работников лесного хозяйства.

«Тушение пожара усложнялось труднодоступностью горной местности, в связи с чем привлекался вертолет МИ-8 с водосливным устройством. В связи с отсутствием водоема для забора воды, воздушное судно работало для транспортировки людей и обеспечения водой для ранцевых опрыскивателей. Борьба со стихией проходила в условиях тяжелой физической нагрузки и плохой видимости, в сложнейших метеоусловиях», - отметили в министерстве.

Тушение пожара продолжается, для этого привлечены дополнительные силы и средства, в том числе к месту событий передислоцирован еще один вертолет «Казавиаспас».

В МВД заверили, что «ситуация находиться под контролем».