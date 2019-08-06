Токаев выразил соболезнования президенту Египта в связи с гибелью людей в Каире

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси в связи с гибелью людей в результате взрыва после столкновения автомобилей в Каире.

Как сообщает Акорда, глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате террористических актов в Каире.

«Казахстан в целях обеспечения мира и спокойствия в наших странах всегда готов продолжать сотрудничество с Египтом в деле противостояния современным вызовам и угрозам», - написал Токаев.

Как сообщалось накануне, в Каире в результате ДТП и взрыва погибли 20 человек, 47 получили ранения. Авария произошла на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части Каира. Автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими автомобилями. Произошел мощный взрыв, причиной которого, как сообщалось изначально, стал кислородный баллон, находящийся в автомобиле на территории Национального института рака. Однако позже в министерстве уточнили, что один автомобиль перевозил взрывчатку. Его заминировала экстремистская группировка «Хазм».

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал взрыв «трусливым терактом».