7 человек привлекаются к уголовной ответственности за пытки заключенных в Заречном – КУИС

За применение пыток к заключенным в колонии поселка Заречный в Алматинской области к уголовной ответственности привлекаются 7 человек, сообщил председатель комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Дархан Канатбеков.

«По данному факту привлекаются к уголовной ответственности 7 (сотрудников колонии – V), в настоящее время из них пятеро арестованы, мера пресечения выбрана арест на два месяца. Идет следствие, согласно 201 статьи Уголовно-процессуального кодекса мы в интересах следствия разглашать что-либо не можем», - сказал Канатбеков на пресс-конференции во вторник.

При этом он отметил, что «этот случай – единичный», когда сотрудники колонии предстанут перед судом.

«В 2018 году у нас за пытки уголовные дела возбуждались, но дело до суда не дошло. Да, действительно вопиющий факт, мы признаем», - сказал он.

Всего, по данным КУИС, в настоящее время в 82 колониях республики содержится около 25 тыс. осужденных. С начала года за различные нарушения наказаны около 1,5 тыс. сотрудников.

«Примерно такие (наказания – V), как объявление выговоров, строгий выговор, неполное служебное соответствие. По последним фактам на сегодняшний день 7 человек уволены по отрицательным мотивам», - сообщил глава КУИС.

Он уточнил, что меры принимаются на основе рекомендаций НПО и общественно-наблюдательных комиссий, которые посещают исправительные учреждения.

«Направляют свои рекомендации, по этим рекомендациям они выявляют нарушения, по этим нарушениям мы принимаем жесткие меры», - сказал Канатбеков, отметив при этом, что «уголовной ответственности никто не понес».

Видео, на котором одного заключенного скручивают на полу, а другого подвесили за руки и требовали не писать жалоб, появилось ранее на YouTube. По информации МВД, по результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 14 сотрудников, из них 7 уволены, освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и два его заместителя, 5 сотрудников учреждения водворены в изолятор временного содержания. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование по данному факту, а также «модернизировать исправительное учреждение, усилить гражданский контроль для недопущения подобных инцидентов».