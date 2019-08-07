Twitter использовал личные данные пользователей без разрешения

Компания Twitter сообщила, что из-за проблем в настройках социальной сети могла использовать личные данные пользователей без разрешения для персонифицированной рекламы, сообщает РИА Новости .

В заявлении компании указывается, что она недавно обнаружила проблемы в приложении, из-за которых выбор настроек не работал должным образом.

«Если вы нажали или просмотрели рекламу для мобильного приложения и впоследствии взаимодействовали с мобильным приложением с мая 2018 года, мы могли поделиться некоторыми данными (например, кодом страны, информацией о том, взаимодействовали ли вы с приложением и когда, информацией о приложении и т.д.) с надежными партнерами по рекламе», - сообщает компания.

В Twitter отметили, что могли показывать рекламу пользователям «на основе сделанных выводов об используемых устройствах», даже если они «не давали на это разрешение».

Компания исправила эти проблемы 5 августа, но пока неизвестно, скольких пользователей это коснулось.

«Мы все еще проводим наше расследование, чтобы определить, кого это могло затронуть», - говорится в заявлении.