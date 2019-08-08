Поправки в законодательство по улучшению условий осужденных планируют разработать в МВД

Министерство внутренних дел может внести в поправки в законодательство по упрощению и улучшению условий проживания осужденных в местах лишения свободы. Такое решение принято в четверг по итогам встречи главы ведомства Ерлана Тургумбаева с заключенными в колонии ЛА-155/8 в поселке Заречный Алматинской области, где недавно были выявлены факты пыток над осужденными.

Как сообщили в четверг в пресс-службе МВД, Тургумбаев проинспектировал колонию ЛА-155/8, расположенной в поселке Заречный Алматинской области, где произошло чрезвычайное происшествие. Глава ведомства посетил исправительное учреждение совместно с исполнительным директором Общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетовой, заместителем директора представительства Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Жанны Назаровой, члена национального превентивного механизма Игоря Мирошниченко и членами других общественных организаций и журналистами. Они провели обход отрядов и камер, где содержатся осужденные, ознакомились с бытовыми условиями содержания осужденных, а также вопросами оказания медико-санитарной помощи, организации питания и трудовой занятости.



«В данной колонии на сегодняшний день содержится 737 осужденных. Количество трудоспособных осужденных составляет 426 человек, трудоустроены 243 осужденных, что составляет 57%. На территории колонии функционируют 7 объектов малого и среднего бизнеса, в которых 119 осужденных занимаются изготовлением металлоконструкций, шлакоблоков и швейных изделий», - сообщили в пресс-службе.



Кроме того, Тургумбаев и представители гражданского сообщества провели прием по личным вопросам осужденных, на который пришли 37 человек. По сообщению ведомства, в основном осужденные говорили о вопросах содержания, уголовных дел, перевода по месту жительства и документирования.



«После приема осужденных, министр с членами гражданского общества обсудили все поступившие предложения. Было принято решение рассмотреть предложения о внесении изменений в ряд законодательных актов по упрощению и улучшению условий осужденных в местах лишения свободы», - сообщили в МВД, подчеркнув, что также министр провел рабочее совещание с личным составом ДУИС Алматинской области, где «особое внимание обратил на контроль за неукоснительным соблюдением прав осужденных и законодательства в сфере исполнения наказаний сотрудниками колонии, а также рассмотрел результаты проверок чрезвычайной ситуации, имевшей место в учреждении».