Алмазбек Атамбаев арестован

По словам адвоката Сергея Слесарева, следователь МВД предъявил обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Защита экс-президента считает это обвинение необоснованным.

«Как оно может быть обоснованным, если моего подзащитного приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили? Ему сразу вручили уведомление о подозрении. Это сценарий, который планировался изначально. Эти действия незаконны, поскольку у Алмазбека Атамбаева, как экс-президента, имеется неприкосновенность», - сказал Слесарев.

Адвокат также сообщил, что судья Первомайского района Бишкека экстренно провел выездное заседание в здании ГКНБ и постановил арестовать Атамбаева до 26 августа, на время следственных мероприятий. Он будет водворен в СИЗО ГКНБ.

«Никто не предъявил никаких документов о задержании, в том числе о принудительном приводе. Обещали, что их представят сегодня. Никто не реагировал, что документы были подготовлены до вручения уведомления по подозрению по делу Азиза Батукаева. Моему подзащитному вручили это уведомление и сразу же избрали меру пресечения», - сообщил Слесарев.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш, но она провалилась, тогда пострадали более 40 человек, один спецназоцев погиб. 8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева уже провели спецподразделения МВД. Повторный штурм резиденции экс-президента начался около 17 часов по времени Алматы. Силовикам удалось оттеснить сторонников Атамбаева и войти в дом. После двухчасового противостояния он был задержан.