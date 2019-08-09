Свыше 380 млн тенге вернут монополисты потребителям Шымкента

Антимонопольным органом по городу Шымкент введены компенсирующие тарифы 30 монополистов, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики. Это произошло после представления отчетов субъектами естественных монополий об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы за предыдущий год.

«Представлению отчетов об исполнении тарифных смет за 2018 год, кроме вновь созданных, подлежали 48 субъектов, из них не отчитались в установленные сроки (до 1 мая – V) 8 субъектов. За нарушение законодательства в части несвоевременного представления отчетов данные монополисты привлечены к административной ответственности на общую сумму 3 030 тыс. тенге. По итогам проведения анализов исполнения тарифных смет за 2018 год департаментом комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по г. Шымкент за неисполнение тарифных смет, превышающее допустимый законодательством уровень, а также неисполнение мероприятий инвестиционной программы, введены компенсирующие тарифы 30 субъектам по 32 услугам на общую сумму 386 млн тенге», - сообщили в министерстве.

В том числе введены компенсирующие тарифы по водоснабжению: тариф для населения ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» снижен с 78,72 тенге за кубометр до 75,62 тенге за кубометр или на 4%; тариф ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» снижен с 223,1 тенге за кубометр до 219,02 тенге за кубометр или на 2,3%; тариф АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Онтүстік» - с 88,18 тенге за кубометр до 77,67 тенге за кубометр или на 12%; ГКП «Шымкентская городская больница №3» с 49,56 тенге за кубометр до 42,11 тенге за кубометр или на 15%.

По водоотведению (канализации) тариф ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» снижен с 224,1 тенге за кубометр до 219,02 тенге за кубометр или на 2,3%.

По транспортировке тепловой энергии тариф АО «3-Энергоорталык» снижен на 66,7% - с 459,02 тенге/Гкал до 152,88 тенге/Гкал или.

Тарифы за электроэнергию снижены: ТОО «Энтальпия» с 2,349 тенге/кВт.ч до 2,207 тенге/кВт.ч или на 6%; ТОО «Энергострой-Indastry» с 1 тенге/кВт.ч до 0,58 тенге/кВт.ч или на 42%; ТОО «Нұр Арыстан» с 2,27 тенге/кВт.ч до 1,821 тенге/кВт.ч или на 19%; ТОО «VELES DISTRIBUTION» с 2,64 тенге/кВт.ч до 2,21 тенге/кВт.ч или на 16,3%.

Также были снижены тарифы 13 организаций по подъездным путям.

«Таким образом, сумма, подлежащая возврату потребителям, составила более 386 млн тенге, тем самым защищены права 210 тыс. абонентов или порядка 1 млн человек. В результате введения временных компенсирующих тарифов нанесенный потребителям ущерб будет возмещен полностью в течение года», - отметили в министерстве.