Сотрудники СпецЦОНа в Шымкенте подозреваются в незаконной выдаче водительских удостоверений

В Шымкенте пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Расследованием установлено, что в период с 2023–2024 годы должностные лица во главе с руководителем специализированного центра обслуживания населения №2 НАО “Правительство для граждан” Мурашимовым Ж. Р. организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов», - сообщили в АФМ.

За эту «услугу» граждане платили от 150 тыс. до 400 тыс. тенге.

По данным АФМ, как минимум 500 человек незаконно получили водительские удостоверения.

С санкции суда 12 подозреваемых находятся под стражей, на их имущество стоимостью свыше 200 млн тенге наложен арест – это два частных дома, две квартиры, два земельных участка, 10 автомобилей.

Досудебное расследование продолжается.