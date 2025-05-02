Сотрудники СпецЦОНа в Шымкенте подозреваются в незаконной выдаче водительских удостоверений

Без сдачи экзаменов получили права минимум 500 лиц человек
В Шымкенте пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
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