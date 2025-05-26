Из Шымкента запускаются прямые рейсы в Германию, Венгрию, Китай, Южную Корею и Египет

Рейсы начнут выполняться с 27 мая
Из Шымкента с 27 мая будут выполняться прямые рейсы в Германию, Венгрию, КНР, Южную Корею, Египет, сообщила пресс-служба министерства транспорта.
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