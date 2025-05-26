Из Шымкента запускаются прямые рейсы в Германию, Венгрию, Китай, Южную Корею и Египет

Из Шымкента с 27 мая будут выполняться прямые рейсы в Германию, Венгрию, КНР, Южную Корею, Египет, сообщила пресс-служба министерства транспорта.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737.

С 27 мая станут регулярными рейсы Шымкент – Мюнхен, по вторникам и четвергам, а также Шымкент – Будапешт, по вторникам и субботам.

С 29 мая запускаются рейсы Шымкент – Шанхай и Шымкент – Сеул, по понедельникам и четвергам.

Рейс Шымкент – Каир пока будет один раз в неделю, по четвергам, а уже с 24 июня полеты будут два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.

Со 2 июля запускается рейс Шымкент – Сиань, по средам и субботам, а 4 июля рейс Шымкент – Урумчи, по вторникам и пятницам.

«Открытие этих рейсов дают старт масштабной программе по развитию международного авиахаба на базе нового терминала аэропорта Шымкент», - заявила председатель комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева.