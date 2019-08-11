Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, отметив, что этот праздник занимает особое место в духовной жизни нашего народа.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан айт! Священный Курбан айт – это праздник, который олицетворяет собой непреходящие ценности доброты и милосердия. Поэтому Курбан айт занимает особое место в духовной жизни нашего народа», - говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Акорды.

Токаев добавил, что «мусульманская общественность, справедливо считающая гуманность основой воспитания подрастающего поколения, совершает в эти дни благие дела, проявляя чувства взаимной поддержки и солидарности».

«Это особенно важно для нашей страны, в которой бережно хранится единство и согласие», - подчеркнул он.

Глава государства пожелал всем согражданам крепкого здоровья и благополучия.

Также казахстанцев поздравил первый президент Нурсултан Назарбаев.

«Курбан айт – священный праздник для всех мусульман мира, символизирующий торжество добра, милосердия и великодушия. Этот день призван сохранять и беречь такие общечеловеческие ценности, как мир, единство и согласие. Отрадно, что Курбан айт и другие религиозные праздники способствуют укреплению духовно-нравственных основ общества и находят свое отражение в чистоте помыслов и добрых поступках людей. Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благие пожелания! Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - говорится в поздравлении.