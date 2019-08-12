Дарига Назарбаева переназначена депутатом сената

Президент Касым-Жомарт Токаев переназначил депутатами сената Даригу Назарбаеву и Мухтара Кул-Мухаммеда, а также назначил нескольких новых сенаторов. Соответствующий указ он подписал в понедельник, сообщает сайт Акорды.

«Указами главы государства назначены депутатами сената парламента Республики Казахстан: Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы; Лукин Андрей Иванович; Назарбаева Дарига Нурсултановна; Сулеймен Ляззат Жанылыскызы; Нуржигитова Дана Омирбаевна; Сафинов Канатбек Бейсенбекович», - говорится в тексте сообщения.

Вместе с тем, указами главы государства прекращены полномочия депутатов сената парламента: Сергея Громова, Георгия Кима, Дулата Куставлетова, Рашида Тусупбекова.

Напомним, Дарига Назарбаева является спикером сената парламента. А вот среди новых депутатов – Андрей Лукин, который ранее занимал должность заместителя генерального прокурора, он был освобожден в апреле текущего года, Ляззат Сулеймен была членом центральной избирательной комиссии, Дана Нуржигит – телеведущая программы «Дара Жол» на телеканале «Казахстан», а Канатбек Сафинов – бывший ответственный секретарь министерства энергетики, был освобожден от должности в апреле 2019 года.