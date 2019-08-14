Опасности для жителей Наурызбайского района пока нет – акимат

Опасности для населения в связи с селевым выбросом пока нет, жителей успели оповестить, проводится эвакуация, сообщил на странице в Instagram аким Наурызбайского района Санжар Тогай.

«На место прибыло руководство города. Мобилизованы все службы, угрозы для близлежащих населённых пунктов нет. Опасности пока нет. Все по инструкции», - написал он.

Ранее аким района сообщал, что «по предварительной информации, прорыв дамбы №1».

«Есть угроза селевого потока. По инструкции ведётся эвакуация», - сообщал Тогай.

По информации пресс-службы городского акимата, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выехал на место угрозы схода селя.

Как сообщалось, сегодня прошел селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе. Население успели оповестить, его эвакуируют. Дана команда службам энергетики отключить свет, газ. ДЧС Алматы производится оповещение населения ниже русла реки Каргалинка в Ауэзовском и Алатауском районах.