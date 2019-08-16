КНДР вновь запустила ракеты в сторону Японского моря

Южнокорейские военные снова заявили, что КНДР провела пуски двух ракет, сообщает РИА Новости .

«Этим утром Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря», - заявили представители Объединенного комитета начальников штабов.

Позже правительство Японии сообщило, что «ракеты не достигли японской территории или исключительной экономической зоны».

«В настоящее время прямой угрозы безопасности Японии нет», - заверили власти.

КНДР проводит испытательные пуски новых тактических ракет с 25 июля, после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене совместных военных учений. В Сеуле и Токио расценивают это как испытание баллистических ракет малой дальности нового типа, что запрещено КНДР совбезом ООН.

Между тем представитель северокорейского комитета по мирному объединению родины заявил, что КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей.

«Власти Южной Кореи хотят получить улов за счет будущих переговоров между КНДР и США, витая в облаках, если они считают, что следующий этап переговоров наступит естественным образом по окончанию совместных с США военных учений, как смена сезонов в природе. Им лучше поскорее отказаться от подобных безрассудных желаний», - говорится в комментарии, обнародованным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая по случаю 74-ой годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, заявил, что «импульс к диалогу сохраняется, что является значительным результатом осуществляемого южнокорейским правительством процесса по установлению мира на Корейском полуострове». Но в КНДР считают подобные высказывания пустыми.

«Сейчас совместные военные учения (Южной Кореи и США – V) в разгаре, а их ключевая задача – в уничтожении главных сил нашей армии в течение 90 дней, избавлении от оружия массового уничтожения и «стабилизации жизни населения», - отмечается в комментарии.