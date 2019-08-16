Адвокат Серикжана Бияша недовольна действиями суда

Сегодня в 19:30 в городском суде Алматы начнутся слушания по делу лидера организации «Атажұрт еріктілері» Серикжана Бияша (отстаивает права этнических меньшинств, подвергшихся гонениям в Китае – V), который был задержан весной «по подозрению в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни». Адвокат Айман Умарова на ступенях суда сообщила, что узнала о предварительных слушаниях едва ли не в последний момент.

«Вечером (накануне суда – V) получаю сообщение, что сегодня в 10 часов суд, тогда как постановление суда Нур-Султана вступило в силу только 14-го. То есть за сутки суд быстро, я не знаю как, они привезли дело, что это было, но назначили на сегодня, на 10 часов утра», - заявила Умарова.

Она пожаловалась и на другие действия суда: «При этом, придя сюда (в суд – V), я вижу, что моего подзащитного нет. Мы целый час ждали. Теперь нам говорят, что мой подзащитный хочет участвовать на процессе. И только сейчас мы узнаем, что сегодня предварительное слушание».

Также она сообщила о задержании некоего Бекзата Мақсутұлы, ранее предоставившего Бияшу жилье. «Бекзата держат в ДВД. Мырзакулов Нургиса сказал, что он представляет оперативный интерес. Мы считаем, что это связано с тем, чтобы оказать давление, поскольку он дал ему (Бияшу – V) жилье», - добавила Умарова.

Отметим также, что перед зданием суда, ожидая процесса, собралось не менее нескольких десятков человек – сторонников Бияша и сочувствующих.

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