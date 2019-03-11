Адвокат задержанного Серикжана Билаша не может к нему попасть

Адвокат лидера объединения «Атажұрт еріктілері» Серикжана Билаша (отстаивает права этнических меньшинств, подвергшихся гонениям в Китае – V) Айман Умарова на свой странице в Facebook сообщила, что не может увидеть своего клиента.

«Срочная информация про Серикжана Бияш (Билаш)! Открытое воспрепятствование адвокатской деятельности! Начальник следственного отдела Шляев Болат и следователь Баймагамбетов Максот меня не допустили к моему подзащитному Серикжану Бияш (Билаш)!», - утверждает Умарова.

Адвокат также добавила, что «они пригласили адвоката, которого сами выбрали из государственных средств для него (для Билаша – V)».

На телефонный звонок Vласти Умарова не ответила.

В пресс-службе суда города Астана сообщили Vласти, что «материал в отношении Билаш Серикжана не поступал, в суде не имеется». О каком именно материале идет речь – о мере пресечения или о каком-либо другом – в пресс-службе суда города Астана не сообщили.

Ранее, в феврале, Билаш уже привлек внимание властей. Тогда, как сообщало радио «Азаттык», специализированный межрайонный административный суд Алматы оштрафовал Билаша на 100 МРП (1 МРП = 2 525 тенге). Его обвиняли в руководстве незарегистрированным объединением и участии в нем.

Сегодня СМИ, ссылаясь на департамент полиции Астаны, сообщили, что Серикжан Биляш задержан «по подозрению в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни». Сообщалось также, что на данном этапе проводятся следственные действия.

«Утром Серикжан сам связался с нами, сказав, что кто-то обратился с заявлением в полицию, переиначив его слова, высказанные на собрании азербайджанского и татарского культурных объединений. Его задержали на основании этого заявления. Это не с санкции прокуратуры. Разве можно так запугивать людей?», - сообщил ранее «Азаттыку» представитель объединения «Атажұрт еріктілері» Кайрат Байтолла.