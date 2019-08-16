В Казахстане подача документов в вузы будет переведена в онлайн-режим

Со следующего года министерство образования и науки планирует внедрить для абитуриентов сдачу документов в вузы онлайн, сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов в ходе августовского совещания педагогов в пятницу.

«Механизм альтернативного зачисления в вузы, онлайн-приема, цифровизации вузов нам необходимо поставить на новый уровень», - считает министр.

По его словам, сегодня абитуриенты вынуждены приходить в вузы со скоросшивателями и кучей «ненужных документов». И это в то время, когда в государстве идет цифровизация.

«Мы сейчас выстраиваем электронную систему. В этом году мы сделали первый шаг. В следующем году, мы думаем, что перейдем к системе, когда полностью будет онлайн-прием документов на поступление в организации высшего послевузовского образования», - сообщил Аймагамбетов.