4 случая заражения сибирской язвой в Акмолинской области подтверждены лабораторно – Минздрав

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК сообщил об эпидемиологической ситуации и о принимаемых мерах в связи с регистрацией сибирской язвы в селе Ольгинка Михайловского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области. Как заверила глава комитета Людмила Бюрабекова, «ситуация по случаю находится на постоянном контроле».

«На сегодняшний день зарегистрировано пять подозрительных случаев по сибирской язве, из них лабораторно подтверждено четыре. Причинами заражения явилось вынужденный забой крупного рогатого скота (коровы) без ветеринарного освидетельствования на личном подворье. Дополнительно для проведения подворовых обходов направлены 3 медработника в село Ольгинка. Медицинская организация медикаментами обеспечены в полном объеме», - говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что все контактные в период с 12 по 15 августа были госпитализированы в инфекционное отделение Аршалынской больницы.

«Эпидемиологическим расследованием установлено, что со 2 по 6 августа был произведен вынужденный забой коровы без ветеринарного освидетельствования на личном подворье. Со слов хозяина коровы, в забое участвовало 5 человек. В настоящее время лабораторией особо опасных инфекций областного филиала Национального центра экспертизы Акмолинской области взят материал от больных для серологического исследования», - уточнили в Минздраве.

Людмила Бюрабекова, которую цитирует пресс-служба ведомства, сообщила, что в регионе под председательством замакима Акмолинской области Галымжана Адыкаликова работают территориальные штабы по сибирской язве с участием госорганов в сфере здравоохранения, ветеринарии, органов внутренних дел и представителей департаментов по чрезвычайным ситуациям.

«В очаге организованы противоэпидемические и противоэпизоотическиие мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию контактных лиц», - добавила она.

Кроме того, акимом района утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического и эпидемиологического очагов, а специалистами лабораторных служб с момента регистрации первого случая заболевания из очагов отобраны материалы заболевшего животного, пробы почвы, воды с места забоя. По результатам исследований дополнительно отобрано 3 биопробы и 5 проб почвы, которые в данный момент находятся на бактериологическом исследований.

Ветеринарной инспекцией совместно с санитарной службой, полицией и медицинскими работниками проведены подворовые обходы, определен круг контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение, дважды в день проводится термометрия, осмотр. В домашних очагах проведена заключительная дезинфекция.

Напомним, что с 17 августа на территории села введен карантин. Установлены ограничения на передвижение (въезда и выезда) сельскохозяйственных животных, транспортных средств и людей на территории населенного пункта.

«Ситуация в регионе находится под контролем комитета, противоэпидемические мероприятия продолжаются», - заверили в Минздраве.