В Акмолинской области село закрыли на карантин из-за сибирской язвы

С 17 августа в селе Ольгинка Акмолинской области объявлен карантин из-за сибирской язвы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«После получения 16 августа предварительных результатов ПЦР проб, отобранных в селе Ольгинка с предварительным диагнозом «сибирская язва» (часть исследований продолжается, исследование биопроб завершится 19-20 августа) 17 августа 2019 года объявлен карантин», - говорится в сообщении.

По информации областного управления здравоохранения, госпитализированы 5 жителей, проводятся исследования проб. Состояние госпитализированных стабильное.

При этом в МСХ заверили, что «заболевания сибирской язвы среди животных в селе Ольгинка нет», их обследование проводится ежедневно.

«Все животные села Ольгинка провакцинированы против сибирской язвы в апреле», - уточнили в МСХ.

По данным кадастра сибиреязвенных захоронений, в радиусе 15 км от села Ольгинка в 1998 году была вспышка сибирской язвы, на месте очага – стационарное захоронение, огороженное и с опознавательными знаками.

«В отобранных пробах почв, навоза, шерсти и мяса, по предварительным ПЦР результатам (исследования продолжаются, биопробы исследуются 10 дней), обнаружены ДНК сибирской язвы, что свидетельствует о почвенном характере инфекции», - сообщили в министерстве, добавив, что 17 августа начаты карантинные мероприятия: ветеринарная служба совместно с санитарно-эпидемиологической службой проводят в селе механическую очистку и дезинфекцию территории, введен запрет на перемещение животных и продукции.

В МСХ также напомнили, что споры сибирской язвы сохраняются в почве более 100 лет.