Сотрудничество Казахстана и Германии обсудил Токаев с независимым директором холдинга «Байтерек»

В конце года планируется провести в Германии бизнес-форум с участием казахстанских предпринимателей
Касым-Жомарт Токаев принял бывшего председателя немецкого комитета по экономическим отношениям в Восточной Европе, независимого директора АО «НУХ «Байтерек» Клауса Мангольда, сообщила Акорда. С ним он обсудил текущее состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией и обменялся мнением по актуальным вопросам развития мировой экономики.
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