Сотрудничество Казахстана и Германии обсудил Токаев с независимым директором холдинга «Байтерек»

Касым-Жомарт Токаев принял бывшего председателя немецкого комитета по экономическим отношениям в Восточной Европе, независимого директора АО «НУХ «Байтерек» Клауса Мангольда, сообщила Акорда. С ним он обсудил текущее состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией и обменялся мнением по актуальным вопросам развития мировой экономики.

Токаев акцентировал внимание на важности укрепления взаимодействия с представителями немецкого бизнеса в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, отмечается в сообщении.

В свою очередь Мангольд проинформировал о планах по организации крупного бизнес-форума с участием казахстанских и немецких предпринимателей в конце года в Германии.