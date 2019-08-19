В конце года планируется провести в Германии бизнес-форум с участием казахстанских предпринимателей
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Сотрудничество Казахстана и Германии обсудил Токаев с независимым директором холдинга «Байтерек»
Фото Жанары Каримовой

Касым-Жомарт Токаев принял бывшего председателя немецкого комитета по экономическим отношениям в Восточной Европе, независимого директора АО «НУХ «Байтерек» Клауса Мангольда, сообщила Акорда. С ним он обсудил текущее состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией и обменялся мнением по актуальным вопросам развития мировой экономики.

Токаев акцентировал внимание на важности укрепления взаимодействия с представителями немецкого бизнеса в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, отмечается в сообщении.

В свою очередь Мангольд проинформировал о планах по организации крупного бизнес-форума с участием казахстанских и немецких предпринимателей в конце года в Германии.

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