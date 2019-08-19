Поиском казахстанцев в горах Кыргызстана займутся профессиональные альпинисты – МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, комментируя ситуацию с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана, сообщил, что на их поиски отправятся профессиональные альпинисты из Казахстана, Кыргызстана и России.

По его данным, 17 августа казахстанскому консулу в Бишкеке поступила информация, что на пике Победы в горах Тянь-Шань пропали 3 альпиниста из Казахстана. Было установлено, что Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин начали поход на пик Победы 4 августа, все трое являются профессиональными и опытными альпинистами. 14 августа им удалось покорить пик, но в этот же день ухудшилась погода.

«15 августа примерно в 08:15 альпинисты последний раз вышли на связь и подали сигнал о случившемся. Кроме этого, они сообщили о смерти А.Чечулина. По предварительным данным, от отека легких. На момент подачи сигнала альпинисты находились на высоте 6900 метров. Палатки и снаряжения унесло ветром. Они также сообщили, что выкопали снежную яму и укрылись в ней. Наши дипломаты в оперативном порядке сообщили о данном происшествии в дежурные части МЧС Кыргызстана и КЧС МВД Казахстана. 18 августа вертолет, принадлежащий туристической компании, организовавшей поход, дважды поднимался в воздух для обследования предполагаемого района, где пропали альпинисты. К сожалению, безрезультатно, так как в горах сошли несколько лавин и в этом районе все покрыто снегом», - рассказал Смадияров.

Он уточнил, что спасательная операция осложняется тем, что разрешенная высота полета в этих горах – 4500 м, также мешают погодные условия (полеты могут быть осуществлены только до середины дня, так как после обеда в горах падает туман).

По информации МИД РК, в посольстве Казахстана создан оперативный штаб, который оказывает максимальное содействие в поисках пропавших альпинистов.

«Дипломаты находятся на постоянной связи с компетентными органами Казахстана и Кыргызстана и родственниками пропавших. Вчера всю ночь консул и родные Отепбаева находились в посольстве и совместно прорабатывали координационные вопросы. Ведется работа по организации разрешения на полеты по территории Кыргызстана казахстанских вертолетов, которые будут осуществлять поиск наших альпинистов, а также доставят группу профессиональных альпинистов из Казахстана, Кыргызстана и России, которые вызвались помочь в поисках. Одну из поисковых групп планирует возглавить известный альпинист Максут Жумаев», - сообщил Смадияров.

Кроме этого, дипломатами были направлены соответствующие письма в офис оператора спутниковой телефонной связи Thuraya с просьбой оказать содействие в установлении места подачи сигнала от пропавших альпинистов.

Вопрос находится на особом контроле руководства МИД, совместно с КЧС МВД РК и министерства обороны ведется оперативная работа с кыргызской стороной, которая оказывает максимальное содействие в поисках.

Казахстанские альпинисты Мурат Отепбаев, Александр Чечулин и Андрей Корнеев попали в снежную ловушку в горах Тянь-Шаня на высоте 6600 метров. Погодные условия и отсутствие снаряжения не дали группе вовремя спуститься в базовый лагерь. Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев написал в Instagram, что работы по поиску и спасению пропавших в горах Кыргызстана альпинистов уже начаты.