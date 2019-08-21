Предварительное согласование законопроектов между правительством и Nur Otan предлагает внедрить Мамин

При подготовке важных для страны законопроектов правительству необходимо предварительно согласовывать их с фракцией партии Nur Otan в мажилисе, считает премьер-министр Аскар Мамин. По его мнению, это повысит качество документов, а также исключит различного рода противоречия.

«Предлагаем внедрить механизм предварительных согласований между правительством и фракцией Nur Otan по наиболее приоритетным законопроектам. Это повысит качество законотворческой работы и укрепит взаимопонимание по данным вопросам правительства, партии и парламента», - предложил Мамин в среду в ходе расширенного заседания политического совета партии.

Кроме того, считает премьер-министр, необходимо шире использовать экспертный потенциал партийцев при подготовке правительством наиболее важных программных документов по приоритетным направлениям.

«Конструктивная совместная работа центра проектного управления при правительстве и департамента мониторинга и стратегии центрального аппарата партии создаст активную и действенную площадку экспертизы, мониторинга и реализации прорывных программ и проектов», - подчеркнул глав правительства.