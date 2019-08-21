В Казахстане отменят сбор за возврат ж/д билетов

В Казахстане отменят сбор за возврат билетов на поезда. Как сообщает «Казинформ» , с 28 августа вступает в силу приказ министра индустрии и инфраструктурного развития о внесении изменений в правила перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

В частности, правила касаются оформления и проезда организованных групп пассажиров. Заявки от юридических лиц можно оформить по ЭЦП.

«За возврат или изменение основной части бронирования группового билета будет взиматься депозит в размере 30%, что позволит искоренить незаконную скупку, перекупку проездных билетов. Кроме того, в правила внесены изменения, касающиеся пассажиров с ограниченными возможностями. Теперь на все социальные поезда лица с ограниченными возможностями могут приобретать билеты с 50% скидкой по всем направлениям Казахстана на поезда», - проинформировал исполнительный директор АО «Пассажирские перевозки» Едиге Мыханов.

Кроме этого, будет отменен сбор в размере 1 тыс. тенге за возврат билета в связи с отказом пассажира от поездки.



