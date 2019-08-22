Площадь пожара уже составила 1500 кв. м
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В Атырау горит здание драмтеатра
Иллюстративное фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Кровля здания Казахского драматического театра горит в городе Атырау, огонь распространился на полторы тысячи квадратных метров, сообщили в четверг в пресс-службе комитета по ЧС.

«22 августа в 14:30 на пульт «101» города Атырау поступило сообщение о пожаре в Казахском драматическом театре им. М. Утемисова». На втором этаже произошло возгорание в электрощитовой с последующим распространением огня на кровлю здания. Ориентировочная площадь пожара - 1500 квадратных метров», - сообщили в КЧС.

По информации ведомства, в тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС. В данный момент сотрудники полиции оцепили территорию драмтеатра.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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