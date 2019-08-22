Более 1 тыс. абитуриентов лишились шанса учиться в магистратуре

1021 абитуриента лишили права поступить в магистратуру даже на платное отделение из-за использования шпаргалок во время экзамена, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов. Кроме того, 25 человек пытались отправить на экзамены подставных лиц, этими фактами теперь займется министерство внутренних дел.

«Нам удалось выявить более 1000 абитуриентов, которые пытались списать во время экзаменов, используя запрещенные предметы. Всего по этому признаку аннулирован 1021 результат, и эти ребята не смогут поступить даже на платное отделение», - сообщил Смагулов.

Всего, по его информации, у поступающих было изъято более 21 тыс. запрещенных предметов. Кроме того, ряд абитуриентов пытались отправить вместо себя на экзамены подставных лиц.

«25 человек пытались отправить вместо себя на экзамен других дел. По каждому факту информация была направлена в министерство внутренних дел для дачи оценки этих действий. В социальных сетях распространялась информация о том, что один из таких недобропорядочных претендентов якобы является сотрудником полиции Актюбинской области, который подделал печать академии МВД. По данному факту мы также обратились в правоохранительные органы для подтверждения или опровержения информации, а также для принятия соответствующих мер», - проинформировал и.о. директора центра тестирования.

В целом в текущем году заявления на участие в тестировании подали 30 579 претендентов, однако на тестирование явился лишь 28 131 человек. Почти 2,5 тыс. претендентов на тестирование не явились.

«Отчасти мы связываем это со значительно усиленным контролем. Многие поняли, что списать уже не получится», - заключил Смагулов.