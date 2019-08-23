На западе и севере Казахстана в выходные пройдут дожди

На западе, севере и юго-востоке Казахстана 24-26 августа ожидаются дожди, на остальной территории будет без осадков, сообщает РГП «Казгидромет».

«С северных районов Европейской части России на Казахстан смещается циклон с атмосферными фронтами, с которыми в западных областях ожидаются дожди с грозами и долгожданный спад жары. Дневная температура воздуха после наблюдавшихся +35+40°С понизится +20+30°С. Дожди с грозами, шквалистое усиление ветра ожидаются также местами в северных и северо-западных районах республики», - говорится в прогнозе.

Местами кратковременный дождь с грозой также возможен и на юго-востоке республики. На остальной территории в выходные дни будет без осадков, в центре и на востоке температура воздуха днем повысится до +25+35°С.