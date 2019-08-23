Суд вынес решение в пользу сенатора Талгата Мусабаева по иску к бизнесмену

Сегодня Бостандыкский районный суд вынес решение по резонансному гражданскому делу. Судебный процесс между казахстанским космонавтом и сенатором Талгатом Мусабаевым и предпринимателем, владельцем бренда казахстанской обуви «Shoes Republic» Бахтом Ниязовым рассматривался почти пять месяцев. Как сообщила представитель ответчика Айгуль Алиясова, суд частично удовлетворил иск Мусабаева.

В частности, бизнесмена обязали опровергнуть письмо, адресованное Маулену Ашимбаеву, занимавшему на тот момент пост первого зампреда партии Nur Otan, о давлении со стороны Мусабаева, выплатить сенатору 150 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда и оплатить судебные издержки и проведенную экспертизу.

Ниязов не согласен с решением суда.

«Недавно президент Токаев приобрел обувь нашей фабрики «Shoes Republic». Это привлекло к нам огромное внимание. Президент поблагодарил нас за работу и развитие казахстанского производства. И в этот же момент нас атакует член команды главы государства, назначенный им сенатор. Вместо того чтобы сфокусировать внимание на производстве, мы вынуждены отвлекаться на нападки и борьбу за свои права», - заявил Ниязов.

Он также обеспокоен тем, что «у нас подобные случаи вообще возможны».

«Ты можешь многое делать для своей страны, ты можешь быть творческим человеком, можешь создавать рабочие места, платить налоги, но всегда есть риск нарваться на тех, кто просто наделен властью и больше ничего», - сказал он.

Его адвокат Жанна Уразбахова заявила, что решение суда будет обжаловано.

«Мы не согласны с решением суда, оно будет обжаловано в апелляционной инстанции сразу после того, как мы ознакомимся с полным текстом решения. Весь текст обращения Ниязова в правящую партию носит характер оценочного суждения, в соответствии со статьей 20 Конституции РК свобода слова гарантируется, нельзя требовать, чтобы человек изменил свое мнение», - сказала адвокат.

Поводом для иска со стороны Талгата Мусабаева стало обращение Ниязова в правящую партию, в котором бизнесмен попросил дать этическую оценку действиям политика. По его мнению, сенатор использовал свое влияние и служебные полномочия в разрешении давнего бизнес-конфликта по одному из девелоперских проектов с участием близких членов своей семьи и предпринимателя. Фактом давления бизнесмен посчитал жалобу Мусабаева к акиму Алматы с требованием изъять земельные участки у Ниязова в пользу государства. В ответ владелец «Shoes Republic» написал письмо в аппарат партии Nur Otan. Мусабаев счел это обращение умалением его чести и достоинства и подал иск в суд, требуя 10 млн тенге компенсации морального ущерба.

Весной Ашимбаев, комментируя данный инцидент, заявлял, что «партия Nur Otan всегда готова рассматривать любые обращения граждан по актуальным для них вопросам».

«При этом мы будем всегда поддерживать право граждан выражать свое мнение. Если член партии посчитал необходимым подавать в суд на другого гражданина за факт обращения в партию, то мы рекомендуем ему пересмотреть свою позицию. Считаем, что такие действия не отвечают духу открытости нашей политической организации. Наказание или преследование за обращение в партию – это неприемлемо и недопустимо», - отмечал он.