Президент заявил, что еще нужно развивать «экономику простых вещей»
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Токаев дал правительству два месяца на формирование общестранового бренда
Фото Акорды

Тамара Вааль, Vласть

Свободные экономические и индустриальные зоны не стали в полной мере «точками притяжения инвестиций», а поручение о создании общестранового и зонтичных брендов отечественной продукции так и не было выполнено. В пятницу в ходе совещания по индустриально-инновационному развитию страны в Караганде президент Касым-Жомарт подверг критике работу властей и дал правительству два месяца на завершение маркетинговой работы, сообщает сайт Акорды.

По словам Токаева, Казахстану нужна сильная, технологически прогрессивная промышленность, способная успешно конкурировать на глобальном и особенно на региональном рынках. За годы индустриализации открыто 1 250 новых промышленных предприятий с объемом инвестиций более 8 трлн тенге, создано 120 тысяч новых рабочих мест, налажен выпуск более 500 новых видов продукции, однако «кардинальных сдвигов в структуре экономики не наблюдается».
«На протяжении более чем 10 лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП колеблется в районе 11 %. Рост производительности труда с 2015 по 2018 год достиг лишь 4 % при плане 12 %», - сообщает Акорда.
В этой связи Токаев обозначил ряд задач, которые необходимо решить правительству и акиматам. Первое направление – активное развитие экспорта готовой продукции.
За последние 3 года наблюдается снижение доли обрабатывающего сектора в общей структуре экспорта на 8 %, с 34% в 2016 году до 26% в 2018 году. Казахстан экспортирует около 180 наименований товаров обрабатывающей промышленности, в то время как Россия – 358, Беларусь – 690, Китай – 1400, в среднем по странам ОЭСР – 1950. Глава государства предложил ряд действенных мер, которые будут стимулировать выход отечественных производителей на внешние рынки. По его словам, нужно провести анализ перспективных экспортных рынков, изучить таможенные налоговые, тарифные и другие требования для входа на эти рынки, определить эффективные транспортно-логистические решения», - говорится на сайте.
Еще одна важная сфера, которая требует внимания, – это качественный маркетинг. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, до сих пор не исполнено поручение о создании общестранового бренда, а на его базе инвестиционного, туристического и отраслевых брендов. Такая же ситуация, по словам президента, наблюдается и с созданием зонтичных брендов для отечественной продукции.
«Глава государства дал правительству два месяца на завершение работы по формированию брендов», - отмечается в сообщении.
Второе направление – развитие «экономики простых вещей».
«У нас много производств товаров, которыми мы можем гордиться. При этом выделенные на поддержку отечественных производителей 600 млрд тенге целевой ликвидности не достигли адресата из-за бюрократических проблем. «Как мне доложили, по состоянию на 16 августа одобрено всего 148 проектов на сумму 62,3 млрд тенге», – заявил президент.
Подверг критике глава государства и ситуацию с регулируемыми государством закупками. «Ежегодно их объем превышает 10 трлн тенге. При этом доля казахстанского содержания – 34 %. Это не дело. Мы можем сделать намного больше», - считает он.
Что касается инвестиционной сферы, здесь Токаев констатировал, что свободные экономические и индустриальные зоны так и не стали в полной мере «точками притяжения инвестиций».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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