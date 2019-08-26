Дело не в коровах, а в трудолюбии – Сапарбаев

«Если вы будете трудиться, то можно прокормить. Мы все родом из села. Можно прожить, имея в хозяйстве одну или две коровы. А для этого нужно создавать условие для коровы. Сейчас много разговоров о том, что нет корма, травы. Если мы будем говорить постоянно «нет», то ничего у нас не будет. Ведь не будет же специально для вас кто-то предоставлять корм. У нас хватает и корма, травы, и воды. Нужно действовать», - заявил Сапарбаев в ходе посещения центра поддержки института семьи «Жанұя».

Он уверен, что «если вовремя кормить корову, то минимум она даст 7-8 литров молока».

«Если для себя ты оставляешь 2-3 литра, то от остального молока производятся курт, сметана, масло, айран. Поэтому дело не в двух коровах, а в проявлении трудолюбия. Еще раз повторяю: здоровый человек должен работать. Особенно, мы должны учить трудолюбию молодое поколение», - считает заместитель премьер-министра.

Напомним, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 21 августа на расширенном заседании политического совета партии Nur Otan, возмутился тем, что казахстанцы все время просят помощи у государства. «Сейчас поднимают лозунги тридцатилетней давности: «Мне дай, у меня много детей», «У меня мало зарплаты, дай». Ты о чем думал? Это же твои проблемы, ты же с государством не советовался когда-то. Если государство решает свои задачи и дает, «нет, мало, давай еще», - заявлял он. Безработным Елбасы посоветовал на микрокредиты, которые им выдают, «купить две коровы и обеспечивать себя». Он считает, что «лишнее молоко» можно продавать.

Это высказывание первого президента вызвало критику со стороны населения, так как держать скот сегодня стало дорого и невыгодно.