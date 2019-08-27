Все дома в Арыси будут сданы 20 сентября – акимат

Заместитель руководителя управления строительства
Туркестанской области Ербол Ахметов в ходе аппаратного совещания под
председательством акима региона Умирзака Шукеева сообщил, что все дома в Арыси
будут сданы 20 сентября.
Как сообщает «Казинформ», на данный момент восстановительные работы завершены в пяти секторах, в трех секторах полностью завершены строительные работы. Всего в Арыси восстановили 7034 дома и 56 социальных объектов.
Ахметов проинформировал, что в секторах №7, 8, 9, 10 и 11 количество разрушенных объектов составляет 2971, 2563 индивидуальных и 73 многоквартирных жилых дома нуждаются в ремонте. К примеру, в седьмом секторе – 478 разрушенных домов.
«10-й сектор относится к городу Шымкенту, там 636 домов. В ремонте нуждаются 8 индивидуальных и 2 многоквартирных дома, ремонт проводится как внутри, так и снаружи. А в 11-м секторе – 627 объектов. На сегодня проводятся восстановительные работы в 107 индивидуальных и 2 многоквартирных домах. Все дома будут сданы 20 сентября», - сказал он.
В восьмом секторе, по его информации, 537 домов, а ремонтные работы проводятся в 65-ти.
Глава региона Умирзак Шукеев в свою очередь поручил создать специальную комиссию по секторам, в которых восстановительные работы проводятся медленно.
Напомним, что сроки восстановления города переносятся уже третий раз. Изначально их должны были завершить до 1 августа, но потом перенесли на 20 августа, а 19 августа Шукеев поручал завершить все работы до 1 сентября.
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