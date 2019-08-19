Сроки восстановительных работ в Арыси снова перенесли

В городе Арысь из поврежденных 7613 домов восстановительные работы ведутся в 7166, заново отстраиваются 447 домов. По данным акимата Туркестаноской области, на сегодняшний день более чем в 7 тыс. домах завершены ремонтные работы, заново отстроены 23 дома.

«До 1 сентября планируется завершить строительно-ремонтные работы в остальных домах. Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области завершили ремонтные работы в своих секторах. Кроме того, восстановительные работы полностью завершили Карагандинская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области», - говорится в сообщении со ссылкой на первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева.

На прошедшем совещании глава региона Умирзак Шукеев поручил представителям областей ускорить работы и завершить их до сентября.

Вместе с тем сообщается, что на сегодня из 62 социальных объектов 56 уже сданы в эксплуатацию, еще 12 объектов сдадут в ближайшие недели. Также в сентябре будет полностью завершен ремонт центральных улиц Акымбекова, Кунаева и в микрорайоне Коктем.

Отметим, что сроки восстановления города переносятся уже второй раз. Изначально их должны были завершить до 1 августа, но потом перенесли на 20 августа.

На прошлой неделе сообщалось, что отстают в работе секторы столицы, Атырауской области, Шымкента и Алматинской области. Это наиболее разрушенные секторы, здесь аварийными и подлежащими сносу признаны 50% домов.