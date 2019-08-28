США будут работать над возвращением России в G7, заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Как пишет РБК , ранее о необходимости вернуть Россию в «Большую семерку» высказался Дональд Трамп.

«Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать над достижением этой цели», - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox59.

Во время открытия саммита G7 во французском Биаррице Трамп поссорился со своими коллегами из-за России. Как писала газета The Guardian, он настаивал на возращении России в клуб, остальные лидеры стран, за исключением премьера Италии, были категорически против. Премьер Японии сохраняли нейтралитет. Позже, на пресс-конференции по окончанию саммита, Трамп заявил, что пригласил бы президента РФ Владимира Путина на следующую встречу лидеров «Большой семерки», организатором которой выступят США. Он считает, что присутствие российского президента помогло бы решению ряда международных проблем.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что необходимым условием для возвращении России в G7 должно стать урегулирование конфликта на Украине. Россию не приглашают на саммиты лидеров G7 с 2014 года после присоединения к ней Крыма.