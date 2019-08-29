Сагинтаев поручил изучить вопрос переноса ТЭЦ-2 на газ

Аким Алматы Бахытжан Сагинтаев заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, что акимат начинает активно работать с правительством и АО «Самрук Энерго» над уменьшением выбросов от стационарных источников.

«Я поручил детально изучить вопрос возможности перевода городской ТЭЦ-2 на газ и представить видение развития. Результаты исследования будут весной следующего года. Там будет ясно, как будем действовать дальше», — сказал Бахытжан Сагинтаев, отметив, что 93% выбросов от стационарных источников формируются в Алатауском, Жетысуском и Турксибском районах, т.е. в нижней части города.

Напоминаем, что 20 сентября 2017 года Нурсултан Назарбаев во время совещания по вопросам развития Алматы поручил акиму продолжить работу по улучшению качества воздуха и совместно с «Самрук-Казына» принять меры по переводу ТЭЦ-2 на газ до 2020 года.