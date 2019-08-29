Сагинтаев назвал поддержку развития предпринимательства одним из приоритетных направлений
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Объемы финансовой поддержки МСБ в Алматы значительно вырастут со следующего года
фото Жанары Каримовой

Одним из приоритетных направлений работы аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назвал поддержку развития предпринимательства. Выступая сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, он подчеркнул, что «малый бизнес – главный драйвер создания новых рабочих мест», а «оценкой работы районных акимов и городских управлений будет показатель качественной занятости на местах».

«В этих целях нами разработана единая региональная программа развития предпринимательства «Алматы Бизнес 2025». Создан центр предпринимательства «Qoldaý» с филиалами в 6 районах города. Здесь бизнесмены могут получить 525 госуслуг по принципу «одного окна», что значительно сократит сроки и повысит доступность получаемых услуг. Для того, чтобы расширить доступ финансовых ресурсов для бизнеса мы создали компанию Almaty Finance и микрофинансовую организацию «Almaty» с общей капитализацией только в 2019 году 3 млрд тенге – все эти деньги получат алматинские бизнесмены. При этом будет применен дифференцированный подход финансирования проектов. 2% – для районов с низкой деловой активностью, в остальных районах – 7%», - рассказал аким.

Кроме этого, для финансирования проектов МСБ через банки дополнительно выделено 2 млрд тенге на паритетной основе, на следующий год в рамках этого направления планируется еще 10 млрд тенге.

«Общий объем финансовой поддержки МСБ достигнет с 4,5 млрд тенге в текущем году до 30 млрд тенге со следующего года», - заявил Сагинтаев.

Также ведется работа по привлечению инвесторов и «прорабатывается привлечение таких мировых брендов, как Tesla – для создания сервисных центров и инфраструктуры, Google – для открытия регионального офиса и др.».

«В этом году начнем создание малых промышленных парков в 5-ти районах города Алматы за счет частных инвесторов, которые обладают простаивающими промышленными объектами и земельными участками. Реализация проекта позволит создать порядка 80 производств с общим количеством 1,5 тыс. рабочих мест», - сказал глава города.

Говоря о занятости в целом, Сагинтаев сообщил, что с начала года создано 29,2 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы в городе составил 5,1% (в 2018 году он составлял 5,2% - V).

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