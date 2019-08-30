По делу о нападении на активистку в Алматинской области задержан сельский аким

Аким Панфиловского сельского округа задержан по подозрению в нападении на гражданскую активистку Галину Арзамасову, сообщает КазТАГ .

«По факту хулиганства с применением оружия в отношении Галины Арзамасовой задержаны и водворены в ИВС подозреваемые: аким Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области Аппазов Нургали Адильбекович и его водитель Сманов Гани Хамидинович», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Сообщается, что расследование ведется по ч.3 ст.293 УК РК (хулиганство).

Ранее в МВД заявили, что дело о покушении на активистку взято на контроль ведомства.

26 августа на гражданскую активистку Галину Арзамасову у здания акимата Талгарского района было совершено нападение. Ее ранили в ногу из пневматического оружия. Полиция сообщила о задержании 22-летнего жителя Талгарского района. Арзамасова считает это нападение политически мотивированным и что оно могло быть организовано с целью не допустить ее встречи с главой местной администрации.