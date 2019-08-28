МВД взяло на контроль дело о нападении на гражданскую активистку в Алматинской области

Дело о покушении на активистку Панфиловского сельского округа Алматинской области Галину Арзамасову взято на контроль министерства внутренних дел, сообщила пресс-служба МВД.

«Сегодня по поручению министра МВД генерал - лейтенанта полиции Тургумбаева Е. З. начальник департамента криминальной полиции МВД генерал-майор полиции Баймурзин А. Х. посетил Галину Арзамасову в больнице. Дело о покушении на активистку Панфиловского сельского округа взято на контроль министерства», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в полиции области заявляли о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

26 августа на гражданскую активистку Галину Арзамасову у здания акимата Талгарского района было совершено нападение. Ее ранили в ногу из пневматического оружия. Полиция сообщила о задержании 22-летнего жителя Талгарского района. Пневматическое оружие изъято.

Арзамасова считает это нападение политически мотивированным и что оно могло быть организовано с целью не допустить ее встречи с главой местной администрации.

Гражданская активистка выступает за повышение прозрачности и открытости местных исполнительных органов, ранее она поднимала вопросы продажи «зеленой зоны» в Панфиловском сельском округе, нехватки пастбищных земель и поливной воды, некачественного строительства дорог. В 2017 году на нее дважды нападали неизвестные, была попытка поджога ее дома.