Активисты «Oyan, Qazastan!» закончили марш у ГАТОБа

Активисты «Oyan, Qazaqstan!» (OQ) прошли маршем от Арбата до Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) - в этом здании была принята действующая конституция, и закончили марш около театра оперы и балета имени Абая.

«В этом здании была принята конституция, заложившая основы авторитарной системы. Мы требуем реформ! Нам нужна парламентская республика», - сказал активист OQ Димаш Альжанов, стоя на ступенях КБТУ, бывшего здания парламента.

Дойдя до ГАТОБа, активисты OQ до некоторого времени выкрикивали: «Парламетская республика!». Затем они разошлись.

«Мы довольны маршем, мы так и планировали – пройти по центру. Мы призываем всех граждан требовать политических реформ. Присоединяться к нам», - сказал Vласти Альжанов.

Во время марша задержаний не было.

Между тем в столице также прошла акция активистов OQ. В ней приняли участие 11 человек. Собравшись у ТРЦ «Керуен», они читали Конституцию.

Активисты OQ 25 августа опубликовали заявление, в котором указали на то, что поправки, вводившиеся в конституцию на протяжении следующих после ее принятия лет, превращали Казахстан в авторитарное государство.

«Принятая 30 августа 1995 года Конституция Республики Казахстан заложила основы авторитарной модели правления во главе с президентом, который с каждыми новыми поправками снимал ограничения для формирования единоличной власти. Президент получил всю полноту исполнительной власти и даже возможность самостоятельно в течении длительного времени принимать указы, имеющие силу конституционного закона. Парламент и судебная система стали придаточными звеньями президентской власти, утеряв всякую независимость. В результате провозглашаемые в Конституции права и свободы человека на практике не были гарантированы независимыми ветвями власти (суд и парламент). По этой причине мы с вами являемся бесправными гражданами и не можем на равных с государством отстоять наши права и свободы», - заявили активисты OQ.