С вице-министра образования и науки Рустема Бигари сняты обвинения в коррупции

С вице-министра образования и науки Рустема Бигари сняты обвинения по статье УК РК присвоение или растрата вверенного чужого имущества. Ранее его и ответсекретаря министерства обвинила в давлении при подписании договора об оказании услуг директор департамента административной работы и госзакупок МОН Анар Каирбекова.

Бигари ответил на эти обвинения и сообщил на своей странице в Facebook, что дело в отношении него прекращено.

«Ранее в ряде СМИ появилась информация с обвинениями меня и моих коллег в коррупции и злоупотреблении должностным положением. Согласно ст. 52 закона о государственной службе при предъявлении к государственному служащему необоснованного публичного обвинения в коррупции он должен в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения принять меры по его опровержению. Тщательная проверка по делу с обвинениями в мой адрес в настоящее время завершена (документ прилагаю). Соответственно, все обвинения А.Каирбековой в мой адрес беспочвенны», - написал вице-министр.

Он сообщил, что когда пришел в МОН в июне 2018 года, его «первоочередной задачей на тот момент было решение накопившихся вопросов по функционированию Национальной образовательной базы данных (НОБД) и эффективному использованию оборудования и бюджетных средств». Тогда же, по его информации, был проведен анализ, «как быстро, эффективно и не затратно устранить недочеты и пройти испытания НОБД на обеспечение требований информационной безопасности» (заявленная сумма в 89 млн тенге была сокращена вдвое).

«Сделать это было крайне важным, поскольку в НОБД содержатся персональные данные обо всех детях в стране. И риски утечек были крайне высоки. Итак, работы подготовлены, и уже в сентябре 2018 года переданы в департамент административной работы и госзакупок. Однако департамент постоянно затягивал процедуры, предъявляя все новые и новые требования (хронология и запросы были представлены в Нацбюро и КВГА). При этом, вопреки электронной системе госзакупок и ЕСЭДО, требовали бумажные версии. В конце концов в последний день принятия решения о подписании договора было ею (Каирбековой – V) выдвинуто новое требование, не предусмотренное правилами госзакупок – заключение юротдела, который уже ранее согласовал все процедуры и требования к работам», - рассказал Бегали.

Он отметил, что «вопреки такому сопротивлению (явному затягиванию) работы удалось запустить (систему НОБД – V), не нарушая законодательство». В декабре 2018 года система «прошла испытания на требования информационной безопасности в структуре КНБ».

«Однако сотрудницу это, похоже, не удовлетворило, и она не менее 4-х раз писала жалобы в Нацбюро по противодействию коррупции и комитет внутреннего госаудита МФ. В январе по ее очередному заявлению началась проверка. Как технари, ребята предоставили все материалы и оказали всестороннее содействие. В течение полугода Нацбюро проводилось детальное расследование, привлекались независимые эксперты. Проверка была полная: от соблюдения процедуры заключения договора до результатов работ», - продолжил вице-министр.

При этом он подчеркнул, что работа по цифровизации, направленная на исключение коррупционных рисков, внедрение прозрачности в системе образования, на этот период «была парализована», вся команда IT-специалистов, сотрудников министерства «была оторвана от основной работы», «сотрудники практически были психологически подавлены и деморализованы».

«Также из-за этой информационной атаки пострадал не только процесс работы, но и моя репутация. Возможно, кому-то не выгодны процессы автоматизации, а соответственно и прозрачность в системе образования», - заявил Бегали.