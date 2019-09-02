Работы завершились в 9 секторах
  • 388
В Арыси восстановили 96% домов – МИИР
Фото МИИР

В Арыси восстановлено 7338 домов, или 96% пострадавшего жилфонда города, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«К 2 сентября основные восстановительные работы в Арыси завершились в 7338 частных жилищах и многоэтажках. Всего от взрывов на военном полигоне пострадало 7634 дома. В рекордные сроки 188 домов были отстроены заново, в 142 из них продолжаются отделочные работы», - сообщили в ведомстве.

Указывается, что ремонтные работы завершились в 9 секторах, в 8 секторах завершилось строительство новых домов. Также в городе сдали 59 социальных объектов, в том числе 50 объектов образования.

Проводят косметический ремонт и возводят 278 объектов жилфонда, признанных аварийными и подлежавших сносу, свыше 4 тыс. рабочих.

Восстановление жилфонда в Арыси продолжится до 20 сентября.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы начался марш за конституционную реформу
Новости
В Алматы появятся новые места для проведения санкционированных митингов
Новости
Акимат столицы сорвал сроки строительства газопровода «Сарыарка» – Бозумбаев
Новости
Акимат столицы опубликовал информацию о зарплатах акима и его замов
Новости
Педагогов в Казахстане обяжут подтверждать соответствие квалификации
Новости
Казахстанцы могут получить право использования части пенсионных накоплений до выхода на пенсию