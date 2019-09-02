В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются дожди и похолодание

3-5 сентября в Казахстане ожидаются дожди, температура воздуха понизится, на западе, севере и в центре республики возможны заморозки, сообщает РГП «Казгидромет».

«Высотный циклон, вызвавший дожди и похолодание в северной половине Казахстана, и в предстоящие трое суток сохранит свое влияние на западные, северные и центральные области республики», - говорится в прогнозе.

Связанные с циклоном холодные атмосферные фронты будут перемещаться через южные, а затем юго-восточные и восточные области, что вызовет в республике дожди с грозами, в южных областях – понижение температуры. В северной половине страны температура воздуха сохранится ниже климатической нормы на 3-6°С.

«На западе, севере и в центре Казахстана в отдельных районах при прояснении в ночные часы уже возможны заморозки 1-3°С», - отмечается в сообщении.