Акимат Алматы обещает усилить приоритет общественного транспорта

29 августа прошла встреча акима города Бакытжана Сагинтаева с жителями Бостандыкского района, на ней представители бизнеса критиковали линию БРТ, построенную на улице Тимирязева, жаловались, что она негативно повлияла на бизнес. Некоторые из выступавших просили разрешить повороты «налево» на нескольких улицах или вовсе убрать линию. На встрече свои вопросы, касающиеся развития общественного транспорта, задали журналисты Vласти и Информбюро. Сегодня акимат ответил на них.

Заявлено, что город не будет отказываться от BRT: «После завершения реконструкции улицы Тимирязева по линии BRT время проезда общественного транспорта сократилось до 14 мин, а среднемесячный пассажиропоток с 6,2 млн. пассажиров увеличился до 10,2 млн. Существующая организация движения обеспечивает бесперебойное движение общественного транспорта и способствует уменьшению транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть по линии BRT. Внесение существенных изменений в геометрические параметры проезжей части и в организацию дорожного движения не планируется».

Сейчас продолжается разработка ПСД по второй очереди BRT, после получения заключения госэкспертизы будет рассматриваться вопрос реализации и определения источника финансирования. В этом году планируется начать работы по модернизации троллейбусных линий. Кроме того, необходима реконструкция 10 и строительство двух новых тяговых подстанций. Их износ составляет 65%. Для этого разработано ТЭО, на разработку ПСД деньги уже выделены.

Акимат Алматы обещает продолжить работать над снижением транспортной нагрузки на центральную часть города и усиливать приоритет общественного транспорта. Сейчас выделенные полосы для ОТ есть на 12 улицах, их протяженность — 122 км. До 2021 года будет введено еще 23,3 км выделенных полос. Протяженность сети велополос и велодорожек до конца 2022 года планируется довести до 100 км, сейчас их 82 км.

Правда, сейчас в городе отмечается острая нехватка водителей общественного транспорта: в 14 автопарках работают 3465 водителей. Всего не хватает 500 человек. Акимат планирует внедрить дуальную систему обучения водителей на базе коммунального автопарка, а также повысить среднюю заработную плату до 300 тысяч тенге и построить автодром в Наурызбайском районе для практической подготовки.