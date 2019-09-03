Общенациональный план по реализации послания президента будет готов к 5 сентября

Общенациональный план по реализации послания президента должен быть подготовлен к 5 сентября, а 7 сентября проект постановления будет внесен в правительство. Такое поручение во вторник дал премьер-министр Аскар Мамин.

«Глава государства в послании поставил перед правительством ряд серьезных задач, направленных на дальнейшее развитие экономики страны и улучшение благосостояния наших граждан. В целом по всем направлениям послания будет подготовлен общенациональный план. Поручаю всем госорганам внести свои предложения в общенациональный план по исполнению поручений до 5 сентября в Миннацэкономики. А министерству 7 сентября внести в правительство проект соответствующего постановления», - поручил Мамин.

Он подчеркнул, что уже на следующем заседании кабинет министров должен одобрить проект общенационального плана для «внесения на утверждение президента».

«Обращаю внимание всех первых руководителей: вы несете персональную ответственность за исполнение поручений президента. Подчеркну, что за каждым поручением должен быть установлен жесткий контроль и определены четкие сроки его исполнения. Мы должны обеспечить слаженную работу по эффективному решению поставленных задач», - заключил глава кабмина.

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