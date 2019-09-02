Первое послание второго президента. Главное

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник выступил с первым посланием к нации после своего избрания на этот пост в июне 2019 года. Республиканские каналы не показывали его в прямом эфире, пообещав позднее представить запись. В течение полутора часов Токаев представлял свой взгляд на то, как в ближайшие годы в Казахстане должны измениться социальная политика, государственное управление и регулирование экономики. Vласть собрала главное.

Социальные меры

Ужесточение наказания за различные виды насилия

Токаев поручил ужесточить наказание за сексуальное насилие и бытовое насилие против женщин, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, а также тяжкие преступления против личности, в особенности детей. Президент также акцентировал особое внимание на проблеме браконьерства. Меры по ужесточению наказания, по словам Токаева, должны быть приняты в течение следующих двух месяцев.

Гарантированный соцпакет для детей из малообеспеченных семей

Президент раскритиковал действующую в стране систему получения адресной социальной помощи. В качестве решения проблемы он поручил ввести гарантированный соцпакет для детей из малообеспеченных семей. Мера начнёт действовать с 2020 года и будет включать в себя обеспечение всех школьников бесплатным горячим питанием, учебными принадлежностями и формой, а также возмещение затрат на проезд в общественном транспорте и покрытие расходов на медицинскую помощь, включая стоматологическую.

Вместе с этим Токаев поручил правительству в течение трех лет решить вопрос предоставления жилья малообеспеченным многодетным семьям, стоящим в очереди. Их в Казахстане около 30 тысяч и уже в 2020 году государство намерено каждый год давать жильё 10 тысячам многодетных семей. Чтобы избавиться от груза проблем, связанных с жилищным развитием, правительству необходимо разработать единую модель принятия решений и отойти от практики ведения разрозненных программ.

Использование пенсионных накоплений до выхода на пенсию

Казахстанцы могут получить право использовать часть пенсионных накоплений до выхода на пенсию. Токаев поручил правительству проработать этот вопрос, полагая, что граждане должны иметь право направлять эти средства на необходимые цели: покупку жилья и обучение. Вместе с тем он обратил внимание на усиливающуюся остроту проблем в пенсионной системе. Если сейчас они ощущаются не столь остро, то в перспективе снижение доходности пенсионных активов может привести к критическим последствиям. В ситуацию должен вмешаться Национальный банк и разработать рекомендации по изменению политики.

Политика и госуправление

Проведение мирных митингов

Токаев считает необходимым разрешать гражданам проводить мирные митинги: «Согласно Конституции, наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти на встречу и в установленном под законом порядке давать разрешение на их проведение. Выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов». При этом президент подчеркнул, что «любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции, будут пресекаться в рамках закона». Кроме того, он видит необходимость повышать статус неправительственных организаций, чтобы помогать развитию гражданского общества.

Президент также выступил за развитие политических партий, заявив, что рассчитывает укрепить многопартийности на следующих выборах в мажилис и маслихаты. Они должны пройти в 2021 году.

Сокращение числа госслужащих и мораторий на создание квазигоскомпаний

С 2020 года в Казахстане начнется постепенное сокращение государственных служащих и сотрудников национальных компаний. К 2024 году из количество может быть сокращено на 25%. Высвобожденные средства, подчёркивает Токаев, будут направлены на стимулирование более профессиональных кадров.

Наряду с этим Токаев обратил внимание на низкую международную конкурентоспособность национальных компаний, которые «превратились в громоздкие конгломераты». Для сокращения неоправданного присутствия государства в экономике президент принял решение о введении моратория на создание квазигосударственных компаний. Одновременно с этим должен начаться анализ вклада ФНБ «Самрук-Казына» в экономическое развитие за последние 14 лет.

Реформа МВД

До конца 2020 года в Казахстане должна быть реорганизована работа комитета административной полиции. Полиции необходимо стать «органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности», уверен президент. В этой связи он поручил правительству повысить оклады сотрудников гражданской защиты в рамках 173 млрд тенге, выделяемых на реформу МВД. На улучшение социального обеспечения полиции будет направлено порядка 40 млрд тенге. Эти средства, в частности, пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов.

Оценка эффективности акиматов

У казахстанцев, по словам Токаева, может появиться возможность оценивать качество работы местных властей: «У людей всегда должен быть доступ к местным властям. Это аксиома, но не реальность. Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Например, если в результате опроса или онлайн-голосования более 30% жителей считают, что аким города или села неэффективен, это основание для создания администрацией президента специальной комиссии с целью изучения возникшей проблемы с внесением соответствующих рекомендаций». Затронув тему местных властей, президент также предложил реформу системы межбюджетных отношений. Нынешний механизм, по его словам, не стимулирует акиматы всех уровней к созданию собственной базы развития МСБ. Потому со следующего года в распоряжение регионов передаются дополнительные налоговые поступления от МСБ. Однако в течение 3 лет регионы не будут получать налоги от доходов, но государство будет помогать регионам.

Усиление роли казахского языка

В Казахстане продолжат усиливать роль казахского языка как государственного. Президент считает, что когда-нибудь «он превратится в язык межнационального общения». Однако для достижения этого, отметил он, «мы должны совместно работать без ненужных разговоров».

«Также мы не должны забывать, что язык является инструментом большой политики», - сказал президент.

Экономика и бизнес

Освобождение микро- и малого бизнеса от налога на доход

Токаев поручил правительству освободить микро- и малый бизнес от уплаты налога на доход. Ввести это послабление планируется на три года, начиная с января 2020 года. Президент добавил, что в период действия моратория необходимо активизировать инструменты саморегулирования и общественного контроля. В случаях нарушения субъектами бизнеса предписанных норм и правил, особенно в санитарно-эпидемиологической сфере, такие компании будут закрываться, а их владельцы – привлекаться к ответственности. Таким образом государство попытается снизить нагрузку на бизнес. Вместе с тем государство намерено перезагрузить систему господдержки МСБ, для этого в следующие три года по программе «Дорожная карта бизнеса» будет выделено дополнительно 250 млрд тенге.

Обязательные пенсионные отчисления

Токаев заявил, что выступает за модернизацию налоговой системы и одновременно с этим поручил отложить введение дополнительных 5% пенсионных отчислений с работодателей. Если первая мера нужда для остановки имущественного расслоения и более справедливого распределения благ внутри казахстанского общества, то вторая позволит сохранить стимулы к созданию рабочих мест и повышению зарплат. Если не перенести введение обязательных пенсионных отчислений бизнес, по мнению Токаева, начнёт стремительно уходить в тень.

Изъятие сельхозземель

Президент считает необходимым развивать перерабатывающий сектор сельского хозяйства, а не сырьевой. У страны есть значительный, но всё ещё нераскрытый потенциал для производства органической и экологически чистой продукции. Исправить это, в частности, поможет увеличение количества орошаемых земель до 3 млн га к 2030 году. Таким образом страна сможет нарастить выпуск сельхозпродукции в 4,5 раза. Наряду с этим государство намерено изымать сельхозземли, что поможет решить проблему нехватки территорий для выращивания кормовых культур. При этом государство не намерено продавать их в собственность иностранцам, а лишь намерено повысить эффективность.