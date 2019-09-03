Правительство и Нацбанк делают расчеты пенсионных накоплений граждан – Сапарбаев

Правительство Казахстана совместно с Национальным банком сделают расчет, какую сумму пенсионных накоплений необходимо накопить гражданину, чтобы он мог использовать часть денег на покупку недвижимости или обучение. Но пока о конкретных цифрах говорить рано, заявил журналистам во вторник в кулуарах правительства вице-премьер Бердибек Сапарбаев.

«Мы сейчас работаем над этим, надо расчет сделать. Это зависит от суммы пенсионных накоплений и от возраста пенсионера. Хватит ли ему до конца его жизни его пенсионных накоплений. Сейчас надо сделать расчет, мы должны сделать расчет, а потом уже внесем свои предложения», - сказал Сапарбаев.

Он отметил, что раз есть поручение президента, значит, правительство совместно с Нацбанком «будут этот вопрос прорабатывать».

«Надо смотреть. Это все будет зависеть от суммы накоплений пенсионера. Посмотрим», - еще раз подчеркнул вице-премьер.

Накануне в ходе послания народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования гражданами части своих пенсионных накоплений «еще до выхода на пенсию», например «для покупки жилья или получения образования».