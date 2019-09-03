Пока власти не могут сказать, сколько должно быть накоплений, чтобы использовать их на покупку жилья
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Правительство и Нацбанк делают расчеты пенсионных накоплений граждан – Сапарбаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Правительство Казахстана совместно с Национальным банком сделают расчет, какую сумму пенсионных накоплений необходимо накопить гражданину, чтобы он мог использовать часть денег на покупку недвижимости или обучение. Но пока о конкретных цифрах говорить рано, заявил журналистам во вторник в кулуарах правительства вице-премьер Бердибек Сапарбаев.

«Мы сейчас работаем над этим, надо расчет сделать. Это зависит от суммы пенсионных накоплений и от возраста пенсионера. Хватит ли ему до конца его жизни его пенсионных накоплений. Сейчас надо сделать расчет, мы должны сделать расчет, а потом уже внесем свои предложения», - сказал Сапарбаев.

Он отметил, что раз есть поручение президента, значит, правительство совместно с Нацбанком «будут этот вопрос прорабатывать».

«Надо смотреть. Это все будет зависеть от суммы накоплений пенсионера. Посмотрим», - еще раз подчеркнул вице-премьер.

Накануне в ходе послания народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования гражданами части своих пенсионных накоплений «еще до выхода на пенсию», например «для покупки жилья или получения образования».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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