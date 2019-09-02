Казахстанцы могут получить право использования части пенсионных накоплений до выхода на пенсию

«Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию, но понятно желание людей использовать эти средства еще до выхода на пенсию. Поэтому поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования», – сказал Токаев, выступая с посланием народу страны в понедельник.

Президент отметил, что в отечественной пенсионной системе «накопились серьезные проблемы».

«На текущий момент проблема недостаточности пенсионных сбережений не столь ощутима, однако уже через 10 лет ситуация может измениться: количество работающих граждан, производящих пенсионные накопления заметно уменьшится в то время, как количество пенсионеров возрастет», - отметил глава государства.

Токаев заметил, что «уровень накоплений инвестдоходов, получаемых с пенсионных активов остается низким».

Он поручил правительству совместно с Нацбанком «провести серьезную работу по повышению эффективности пенсионной системы».