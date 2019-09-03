FlyArystan в октябре запускает новый рейс из Павлодара в столицу

С 4 октября бюджетная авиакомпания FlyArystan будет совершать вдвое больше рейсов из Павлодара. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, это станет возможным с запуском нового ежедневного авиасообщения в столицу.

Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A320, рассчитанных на 180 посадочных мест. Стоимость билетов в одну сторону – от 5999 тенге. Однако FlyArystan готов снизить тарифы на маршруте на 1 тыс. тенге, «если аэропорт в Павлодаре сможет стимулировать FlyArystan и все другие авиакомпании к дополнительным объемам роста пассажиропотока в регион».

«Павлодар очень тепло «встретил» наш первый запуск рейсов в регионе, так как коэффициенты загрузки на маршруте в Алматы превзошли первоначальные ожидания. Но на самом деле мы разочарованы уровнем тарифов, которые мы предлагаем на этом новом маршруте из Павлодара в Нур-Султан, ведь мы считаем, что все предлагаемые тарифы могут и должны быть снижены еще на 1000 тенге, если аэропорт снизит всем авиакомпаниям плату за обслуживание рейсов. В случае, если аэропорт сделает это возможным, мы немедленно снизим все уровни тарифов на новом маршруте в Нур-Султан на 1000 тенге», - пояснила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

В компании сообщают, что с появлением второго ежедневного авиасообщения FlyArystan будет предоставлять более 260 тыс. мест ежегодно в/из Павлодара. По их данным, в 2018 году, до запуска лоукостера, аэропорт города обслужил в общей сложности около 180 тыс. пассажиров за год.

«Вследствие запуска и роста лоукостера FlyArystan в регионе в 2020 году пассажиропоток в аэропорту увеличится более чем вдвое. Именно благодаря этому исключительному росту объема перевозок FlyArystan считает, что аэропорт должен снизить свои тарифы на обслуживание рейсов в будущем», - говорится в сообщении авиакомпании.

FlyArystan запустил рейсы с доступными ценами по направлению Алматы – Павлодар – Алматы 30 мая, и с тех пор коэффициент загрузки бортов на данном маршруте составляет более 95%. В авиакомпании надеются, что при поддержке со стороны аэропорта города Павлодар и властей Павлодарской области они смогут не только запустить новый маршрут в столицу по более низкой цене 4999 тенге, «но потенциально предложить больше новых маршрутов к дополнительным направлениям из Павлодара в ближайшем будущем».

«Данное изменение станет большим толчком в развитии не только самого города, но и региона, а самое главное - даст больше возможностей жителям Павлодарской области путешествовать по доступным ценам», - считает Жайлауова.