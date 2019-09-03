Назначен глава комитета труда, соцзащиты и миграции

Ербол Нургалиев начинал трудовую деятельность в 1994 году учителем средней школы им. В.И.Чапаева Жарминского района Семипалатинской области. Проработал здесь до 2002 года, затем стал завотделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Жарминского района ВКО. С апреля 2011 года по декабрь 2015 года был начальником управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области, после – руководителем управления внутренней политики Актюбинской области. В 2017 году был назначен заместителем акима Актюбинской области, а с ноября 2018 года занимал должность заведующего сектором отдела внутренней политики администрации президента РК.