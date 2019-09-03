Инвестиционное сотрудничество обсудил президент с председателем совета директоров Chevron

«В ходе встречи речь шла о реализации ряда проектов в углеводородном секторе и перспективах взаимодействия Казахстана и компании «Шеврон». Отдельно были рассмотрены возможности осуществления новых инвестиций», - говорится в сообщении.

Майкл Уирт подчеркнул, что длительное время Казахстан остается важным партнером его компании, высоко оценил профессионализм руководящего состава дочерней компании «Тенгизшевройл», 77 % которого являются гражданами Казахстана, и выразил уверенность, что этот показатель будет расти по мере укрепления взаимного сотрудничества.