Американская корпорация Google выпустила операционную систему Android 10. Пока она доступна для телефонов Pixel, но в ближайшее время возможность перехода на ОС появится и на других смартфонах, пишет «Коммерсантъ» .

Что нового в новой ОС: появились функция Live Caption, автоматически преобразующая в субтитры речь на видео, возможность включить режим «темной темы», дополнительные жесты для навигации на смартфоне. «Умные» ответы теперь работают без необходимости переходить в приложение – достаточно выбрать ответ во всплывающем окне. Также они будут предлагать действия: например, сразу перейти на YouTube без необходимости копировать ссылку. Кроме этого, добавлен Focus Mode – специальный режим, блокирующий все приложения, отвлекающие от работы (мессенджеры, соцсети и другие), и появился Family Link – он позволит контролировать, сколько времени ребенок проводит за смартфоном или определенными приложениями.

Особое внимание в новой операционной системе уделили приватности: теперь можно разрешить приложениям получать доступ к местоположению только при запущенном окне, а не в фоновом режиме.