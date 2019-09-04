Также назначен постпред РК при ООН в Женеве
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Токаев сменил послов Казахстана в Швейцарии и Индии
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил послов Казахстана в Швейцарии и Индии и назначил постоянного представителя РК при ООН в Женеве, сообщает Акорда.

Так, Жанар Айтжан освобождена от должностей посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, посла РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству. Она назначена постоянным представителем Казахстана при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве.

Послом Казахстана в Швейцарии назначен Алибек Бакаев.

Кроме того, президент освободил Булата Сарсенбаева от должности посла Казахстана в Индии и в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству. Послом РК в Индии назначен Ерлан Алимбаев.

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