СМИ сообщили об утечке данных 400 млн пользователей Facebook

Издание Techcrunch сообщило, что в свободный доступ в интернете были выложены данные более 419 млн пользователей Facebook. Как пишут «Ведомости» , издание ссылается на эксперта по безопасности Саньяма Джейна, который обнаружил утечку.

В базе данных на незащищенном сервере, доступ к которому мог получить любой желающий, хранились уникальные ID пользователей, привязанные к ним телефонные номера, а некоторые записи содержали имя пользователя, его пол и страну проживания. Всего в базе хранились 133 млн записей о пользователях Facebook в США, 18 млн – в Великобритании, 50 млн – во Вьетнаме.

Сообщается, что после того, как издание Techcrunch обратилось к хостинг-провайдеру, база была удалена.

Представитель Facebook Джей Нанкэрроу заявил, что они «не располагают свидетельствами о том, что аккаунты в Facebook были взломаны».